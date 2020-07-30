Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.
Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові Вінницька, Волинська, Закарпатська, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.
У Закарпатській області перевищено допустиму завантаженість лікарень, які приймають пацієнтів з COVID-19.
Водночас у Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій та Чернігівській областях перевищено відсоток позитивних ПЛР-тестів на коронавірус.
Критерію динаміки захворюваності не відповідають Вінницька, Волинська, Житомирська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області, а також Київ.
При цьому зазначається, що дані щодо АР Крим та м. Севастополь відсутні.
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