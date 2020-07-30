В Україні станом на четвер, 30 липня, Київ та 12 областей не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові Вінницька, Волинська, Закарпатська, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.

У Закарпатській області перевищено допустиму завантаженість лікарень, які приймають пацієнтів з COVID-19.

Водночас у Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій та Чернігівській областях перевищено відсоток позитивних ПЛР-тестів на коронавірус.

Критерію динаміки захворюваності не відповідають Вінницька, Волинська, Житомирська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області, а також Київ.

При цьому зазначається, що дані щодо АР Крим та м. Севастополь відсутні.