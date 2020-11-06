П'ять обласних центрів України – столиця Київ, Тернопіль, Сєвєродонецьк, Вінниця та Херсон, близькі до переходу в "червону" зону карантину.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко за результатами засідання Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Він поінформував, що в “червону” зону вже потрапили 13 обласних центрів: Житомир, Івано-Франківськ, Чернівці, Рівне, Хмельницький, Чернігів, Харків, Краматорськ, Ужгород, Запоріжжя, Миколаїв, Полтава, Суми.

За словами Ляшка, ще 5 обласних центрів (у тому числі Київ) вже наступного тижня можуть потрапити в “червону” зону, якщо в них збережеться поточна динаміка захворюваності на коронавірус COVID-19.

Зараз у цих містах показник захворюваності значно перевищує норму (повинна бути не вище 40 на 100 тис. населення).

“На межі “червоного” рівня епідеміологічної небезпеки знаходяться ще 5 обласних центрів. Це Тернопіль (вже 319 на 100 тисяч населення), Сєвєродонецьк (314 на 100 тисяч населення), Вінниця (309 на 100 тисяч), Київ (299 на 100 тисяч) і Херсон (292 на 100 тисяч). При збереженні тенденції до погіршення епідемічної ситуації та недотриманні протиепідемічних норм зазначені населені пункти наступного тижня також можуть потрапити в “червону” зону”, – наголосив Ляшко.

Головний санлікар також поінформував, що з 9 листопада до “червоної” зони карантину додатково віднесли 198 адміністративних одиниць із 23 областей (що на 86 більше, ніж попереднього тижня).

“Зокрема, всі 28 адміністративних одиниць Житомирської області та 31 адміністративна одиниця Полтавської області віднесені до “червоного” рівня в зв’язку з тим, що в них п’ять днів поспіль завантаженість ліжок перевищує 75%. Також до “червоного” рівня додалися два обласні центри – Краматорськ і Запоріжжя”, – розповів Ляшко.