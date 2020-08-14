Столиця України, місто Київ, а також Чернівецька, Рівненська та Івано-Франківська області наближаються до показника в 50% завантаженості лікарень, в яких розміщують хворих COVID-19.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Міністр повідомив, що за добу було встановлено новий антирекорд по госпіталізації хворих коронавірусом. Таких було 330 пацієнтів.

“Вчора ми дуже швидко перейшли позначку в 300 госпіталізованих, а сьогодні вже 330 …”, – сказав міністр.

Також він повідомив, що в місті Київ та Рівненській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях заповнюваність ліжок пацієнтами з коронавірусом вже близько 50%.

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“У нас Львівська область продовжує демонструвати заповнюваність ліжок понад 50%. На рубежі 50% знаходяться зараз і Київ, і Чернівецька область, Рівненська область, Івано-Франківська область – ті області, де ми фіксуємо велику кількість хворих і велику кількість людей, яких госпіталізують”, – пояснив Степанов.

За минулу добу, 13 серпня, в Україні було підтверджено 1732 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Це новий антирекорд з кількості нових хворих за добу.