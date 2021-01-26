У Міністерстві юстиції України назвали найпопулярніші та найоригінальніші імена, якими називали дітей у 2020 році.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Зокрема, у 2020 році в Україні батьки найчастіше обирали такі імена для своїх новонароджених синів: Артем, Андрій, Богдан, Владислав, Володимир, Данило, Дмитро, Денис, Максим, Матвій, Євген, Єгор, Іван, Кирило, Назар, Олександр, Роман, Станіслав, Тимофій.

У виборі імені для дівчинки батьки найчастіше надавали перевагу таким: Анна, Анастасія, Антоніна, Богдана, Валерія, Вікторія, Вероніка, Дарина, Дар’я, Злата, Єва, Єлизавета, Ірина, Катерина, Ксенія, Маргарита, Марія, Мілана, Поліна, Соломія, Софія.

Зазначається, що дехто ж з молодих батьків вирішив виявити оригінальність у виборі імені для своєї новонародженої дитинки. Так, серед трендових рідкісних імен 2020 року були такі:

для хлопчиків: Арес, Августин, Амбре, Аполлон, Адам, Аскольд, Ангел, Арон-Моісей, Буржуй, Богодар, Братислав, Вакула, Вогнедар, Грант, Гедеон, Дартаньян, Добриня, Даміан-Меркурій, Добре-Авенір, Еней, Єлисей, Зеленський, Київ, Князь, Лимон, Мілан, Марсель, Матео, Ніл, Ной, Людвік, Оскар, Одисей, Омар, Октавіан, Платон, Принц, Парижан, Пантелеймон, Річард, Расмад-Рой, Світозар, Сулейман, Спартак, Соломон, Тигран, Тамерлан, Тор, Тадеуш, Шархан, Ясмин, Ясон, Ярволод, Яросвіт, Яник;

для дівчаток: Анфіса, Аврора, Афіна, Ассоль, Аврора, Аполлінарія, Божена, Беатриса, Весна, Всеслава, Вальківія, Жасмин, Женев’єва, Златовласа, Златослава, Золушка, Земфіра, Зоря, Єсенія, Євангеліна, Ізабелла, Імперія, Ізольда, Квітка, Луна, Ліана, Мальва, Магдалина, Мануела, Мірабелла, Мія-Хенд, Мія, Мира-Слава, Мадонна, Мія-Соломія, Настасія, Нева, Ніша, Росава, Регіна, Розалія, Санта-Марія, Суламіта, Самара, Санта, Одарка, Олімпіада, Тереза, Теона, Флоренція, Фрея, Хадіжа, Хрусталіна, Світозара, Шанель, Ясмин, Юрика.