Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.
“Кількість хворих на коронавірус у Києві знову збільшується. За минулу добу вірус виявили в 220 людей. 4 хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 178 киян. На сьогодні в столиці вже 12 468 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, – написав Кличко.
Так, за минулу добу захворіли:
• 109 жінок у віці від 18 до 84 років;
• 101 чоловік у віці від 18 до 87 років;
• п’ять дівчаток від 1 до 14 років і п’ять хлопчиків від 6 років до 15.
Захворіли в тому числі і 10 медиків.
Кличко зазначив, що в Києві за добу зафіксовано рекордну кількість госпіталізованих хворих на коронавірус.
“Вперше у нас така велика кількість госпіталізованих хворих. До лікарень столиці потрапили минулої доби 63 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів”, – повідомив він.
Одужали за добу 68 осіб. Всього коронавірус подолали 3975 жителів Києва.
Найбільшу кількість випадків захворювання за добу виявили: в Дарницькому районі – 35, в Деснянському – 30, в Подільському районі – 27 випадків.
Згідно з даними системи моніторингу апарату РНБО України, в Києві за добу виявили найбільшу кількість нових випадків COVID-19 в порівнянні з регіонами нашої країни.
У трійку лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також увійшли Харківська (218) та Львівська (203) області.
- Станом на ранок 27 серпня в Україні зафіксовано 1974 нові випадки коронавірусу COVID-19. За добу померли 49 осіб. Це рекордний показник з початку спалаху в нашій країні.
- Напередодні Кабінет Міністрів у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації з коронавірусом COVID-19 продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року включно.
- Крім того, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про закриття кордонів України на в’їзд іноземцям до 28 вересня.