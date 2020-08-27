У Києві за добу виявили 220 нових випадків коронавірусу COVID-19 і 4 летальні випадки.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.

“Кількість хворих на коронавірус у Києві знову збільшується. За минулу добу вірус виявили в 220 людей. 4 хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 178 киян. На сьогодні в столиці вже 12 468 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, – написав Кличко.

Так, за минулу добу захворіли:

• 109 жінок у віці від 18 до 84 років;

• 101 чоловік у віці від 18 до 87 років;

• п’ять дівчаток від 1 до 14 років і п’ять хлопчиків від 6 років до 15.

Захворіли в тому числі і 10 медиків.

Кличко зазначив, що в Києві за добу зафіксовано рекордну кількість госпіталізованих хворих на коронавірус.

“Вперше у нас така велика кількість госпіталізованих хворих. До лікарень столиці потрапили минулої доби 63 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів”, – повідомив він.

Одужали за добу 68 осіб. Всього коронавірус подолали 3975 жителів Києва.

Найбільшу кількість випадків захворювання за добу виявили: в Дарницькому районі – 35, в Деснянському – 30, в Подільському районі – 27 випадків.

Згідно з даними системи моніторингу апарату РНБО України, в Києві за добу виявили найбільшу кількість нових випадків COVID-19 в порівнянні з регіонами нашої країни.

У трійку лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також увійшли Харківська (218) та Львівська (203) області.