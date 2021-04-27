Про це повідомили у пресслужбі КМДА.
Так, Департамент охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації оприлюднив у системі ProZorro оголошення щодо проведення відкритих торгів на закупівлю вакцини проти COVID-19.
За майже 140 млн гривень місто хоче придбати 277,7 тисяч доз вакцини, які планується отримати до кінця поточного року.
У вимогах до учасників тендеру КМДА зазначає, що вакцина має бути зареєстрована МОЗ. Також вимагається сертифікат відповідності, що свідчив би про те, що запропонований товар є якісним.
- Як повідомлялося, 22 січня мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця самостійно веде переговори з декількома виробниками про закупівлю вакцини проти коронавірусу COVID-19. Він оголошував про плани закупити 1 млн доз вакцини.
- Раніше #Букви розбиралися, хто опікується питанням щодо закупівлі вакцини для киян.