У зв’язку зі збільшенням кількості хворих на COVID-19, Київ потрапив до "помаранчевої" зони епідеміологічної небезпеки. У зв’язку з цим у столиці знову запровадять низку обмежень.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Зокрема, з понеділка, 14 вересня, у Києві діятимуть наступні обмеження:

Проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших) заходів дозволене за участю не більше 220 осіб. – Одна особа на 10 кв. метрів площі будівлі.

Заборонена діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, – крім готелів.

Відвідування групових занять у професійних та вищих навчальних закладах освіти дозволене групами не більше 20 осіб.

Проведення медзакладами планових госпіталізацій теж тимчасово обмежене. Це не стосується надання медичної допомоги вагітним, новонародженим, пацієнтам з онкозахворюваннями, паліативних хворим та випадків, коли є ризик для життя пацієнта.

Заборонена діяльність спортивних залів та фітнес-центрів, крім закладів, що можуть забезпечити відвідування не більше 1 особи на 10 кв. м. приміщення.

Заборонений прийом дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку – санаторіїв і таборів у столиці та передмісті.

Перевезення пасажирів автомобільним та міським громадським транспортом здійснюється тільки в кількості 50 % місць для сидіння.

“Я хочу звернутися до Національної поліції! Ситуація із захворюваністю у столиці, як і в країні, – складна. Більшість хворих лікуються на самоізоляції. У багатьох пацієнтів, які отримали позитивний результат на вірус, хвороба протікає безсимптомно. І деякі хворі поводяться безвідповідально – відвідують громадські заклади. Поліція, що отримує дані про хворих, зобов’язана відслідковувати переміщення пацієнтів, які перебувають на самоізоляції. І контролювати дотримання ними умов самоізоляції. Як того вимагає законодавство”, – наголосив Кличко.

Зазначимо, що у Києві зафіксували новий рекорд за кількістю тих, що заразилися коронавірусом COVID-19. Зокрема, минулої доби, 10 вересня, коронавірус підтвердили у 404 осіб.