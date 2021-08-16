Столиця України потрапила у двадцятку міст світу за рівнем забруднення повітря.

Про це повідомляється на сайті IQAir, що відслідковує рівень забруднення повітря у режимі реального часу.

Наразі Київ на 19-й позиції рейтингу.

Найгірша ситуація у Солт-Лейк-Сіті (США) – це місто на першому місці. На другій позиції – місто Сантьяго (Чілі); на третій позиції Кабул (Афганістан).

Поряд з Україною на 18-й позиції Кувейт, а на 20-й стрічці – Лондон.

Станом на 09:55 індекс Києва становить 106 при нормі 50. Рівень забруднення повітря в столиці України характеризується як “нездоровий для чутливих груп населення”.

IQAir — швейцарська компанія-виробник систем очищення повітря.