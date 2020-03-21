Київ повністю зупиняє громадський транспорт з 22 березня

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

За його словами, користуватися транспортом зможуть тільки співробітники екстрених служб, аптек і магазинів продуктів.

“Київ зупиняє пасажирські перевезення, крім працівників екстрених служб аптек і продмагів. З неділі”, – написав Аваков.

Крім того, Аваков анонсував посилення заходів карантину вже з наступного тижня. На його думку, тотальний карантин – це та міра, яка необхідна Україні, щоб мінімізувати число заражених коронавірусом в країні.

“Наразі в країні повинні працювати тільки критично необхідні суб’єкти господарювання, незалежно від форм власності! Підприємства критичної промислової інфраструктури – інші повинні бути закриті і люди повинні бути вдома на карантині. Не звільнені, не відправлені за свій рахунок – на карантині! Про збитки і компенсації подумаємо і вирішимо пізніше, коли виживемо!”, – наголосив він.