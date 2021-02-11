Про це розповідають #Букви.
Лише за дві доби в Києві випало майже 30 сантиметрів опадів.
На 11-12 лютого синоптики прогнозували у столиці сильні снігопади, хуртовини, снігові замети на дорогах та похолодання.
У зв’язку з цим із 7:00 11 лютого почало діяти тимчасове обмеження в’їзду великогабаритного транспорту до Києва.
Крім того, 11 і 12 лютого у місті закрили школи та дитсадки.
На вулицях й дорогах Києва з’явився сніговий покрив, що значно ускладнило рух транспорту, та утворилися кучугури.
Комунальники розчищають вулиці, зупинки громадського транспорту, тротуари, сходи від снігу.
Лише за останню добу було вивезено 3953 тонни снігу.
Як поінформували у пресслужбі Київської міської держадміністрації із посиланням на метеорологів, “снігопад без зупинки триватиме до вечора суботи”.
- Раніше повідомлялося, що 11 лютого в Україні очікуються складні погодні умови: у західних, північних, більшості центральних, в Одеській та Миколаївській областях значний сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу.