Київ уже кілька днів поспіль засипає снігом. Через небачені останнім часом снігопади виникали затори на дорогах міста, а школярі отримали незаплановані "вихідні".

Про це розповідають #Букви.

Лише за дві доби в Києві випало майже 30 сантиметрів опадів.

На 11-12 лютого синоптики прогнозували у столиці сильні снігопади, хуртовини, снігові замети на дорогах та похолодання.

У зв’язку з цим із 7:00 11 лютого почало діяти тимчасове обмеження в’їзду великогабаритного транспорту до Києва.

Крім того, 11 і 12 лютого у місті закрили школи та дитсадки.

На вулицях й дорогах Києва з’явився сніговий покрив, що значно ускладнило рух транспорту, та утворилися кучугури.

Комунальники розчищають вулиці, зупинки громадського транспорту, тротуари, сходи від снігу.

Лише за останню добу було вивезено 3953 тонни снігу.

Як поінформували у пресслужбі Київської міської держадміністрації із посиланням на метеорологів, “снігопад без зупинки триватиме до вечора суботи”.