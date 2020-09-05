Україна скликає екстрене засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) через погрози ватажка терористичної організації "ДНР" Дениса Пушиліна відкрити вогонь по українських позиціях на Донбасі.

Про це повідомив в ефірі телеканалу “Прямий” міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Його також цитує пресслужба МЗС.

Київ ініціював скликання засідання ТКГ на неділю, 6 вересня, щоб обговорити наказ ватажка бойовиків знищити українські укріплення в районі населеного пункту Шуми.

“Ми відразу зробили крок у відповідь. Ми, Україна, скликаємо позачергове засідання Тристоронньої контактної групи буквально на завтра. МЗС вже поінформувало ТКГ, що ми ініціюємо проведення зустрічі на завтра”, – зазначив Кулеба.

“Очевидно, що такі наміри – відчайдушний пошук приводу для порушення режиму припинення вогню. Це абсолютно неприпустимо”, – додав він.

Кулеба уточнив, що президент України Володимир Зеленський був проінформований про заяву бойовиків і “надзвичайно стурбований цим”.

Засідання має відбутися у форматі відеоконференції. Українська сторона на цих переговорах спробує “запобігти обстрілу”.

Пропозицію МЗС України вже підтримала Хайді Грау, спецпредставниця голови ОБСЄ в ТКГ.

Зараз очікується відповідь з російського боку.

Варто зазначити, що сьогодні була поширена, в тому числі в російських ЗМІ, заява ватажка бойовиків “ДНР” Пушиліна. У ній йшлося про те, що бойовик розпорядився завдати удару по позиціях українських військ в районі селища Шуми (знаходиться неподалік від окупованої Горлівки в Донецькій області).

Причиною відкриття вогню нібито є “незаконно зведені інженерні споруди в районі населеного пункту Шуми”.

Вогонь по позиціях українських військ бойовики мають намір відкрити у понеділок, 7 вересня.

“Мною прийнято рішення видати наказ про відкриття вогню по незаконно зведених інженерних спорудах в районі населеного пункту Шуми (600 метрів на північний схід від населеного пункту Шуми – район новозведених українських позицій з центром з координатами: 48 градусів 22 хвилини 57 секунд північної широти і 37 градусів 56 хвилин 55 секунд східної довготи). Офіційне повідомлення про це рішення буде направлено нашими представниками в Контактну групу. Докладні координати місця проведення операції будуть повідомлені українській стороні через СЦКК. Закликаю українську сторону з 08:00 7 вересня 2020 року забезпечити відсутність особового складу в зазначеному районі”, – йдеться в заяві бойовика Пушиліна.

При цьому він запевняє, що терористи “ДНР” нібито не хочуть “зриву перемир’я”, а хочуть “тільки дотримання досягнутих домовленостей”.

Варто відзначити, що населений пункт Шуми був звільнений українською армією влітку 2018 року. До цього він перебував під контролем бойовиків.