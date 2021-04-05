Через карантинні обмеження для громадського транспорту Київ із самого ранку стоїть у величезних заторах.

Про це розповідають #Букви.

Найбільші затори фіксуються на правому березі Києва – рух ускладнено на усіх мостах: Північному, Південному, Патона, Метро та Дарницькому в напрямку правого берега.

Ускладнено потім автотранспорту вулицями Набережно-Хрещатицька, Набережно-Рибальська, проспектом Героїв Сталінграда, вулицею Богатирська, на проспекті Степана Бандери, на вулицях Вишгородська, Олени Теліги, Семена Скляренка, Юрія Іллєнка.

Є затори на проспектах Перемоги, Юрія Іллєнка, вулиці Січових Стрільців, Володимирському узвозі, Повітрофлотському проспекті, проспекті Любомира Гузара, проспекті Академіка Палладіна, проспекті Леся Курбаса, проспекті Валерія Лобановського, Голосіївському проспекті.

Через проблеми з громадським автотранспортом значно подорожчали послуги таксі.

Нагадаємо, з 5 квітня у зв’язку із зростанням захворюваності на коронавірус Київ запровадив жорсткі карантинні обмеження.