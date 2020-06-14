Станом на 14 червня Київ і десять областей не відповідають необхідним критеріям для послаблення карантинних обмежень.

Про це йдеться в даних на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними МОЗ, до послаблення карантину наразі не готові Київ, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька та Чернігівська області.

Усі регіони не відповідають показникам інцидентності: Київ (16,38 на 100 тис. населення при граничному показнику 12 на 100 тис. населення), Вінницька (16,64), Волинська (33,55), Львівська (26,92), Житомирська (13,58), Закарпатська (24,73), Рівненська (25,59), Тернопільська (14,64), Чернівецька (30,74), Івано-Франківська (12,14) і Чернігівська (13,23) області.

Водночас, усі ці області відповідають показникам кількості тестувань на 100 тис. населення (визначений як не менш ніж 12) і показникам заповнювання ліжок у лікарнях, які приймають хворих на коронавірус (визначений як не більш ніж 50 %).

Дані щодо визначених критеріїв з АР Крим та м. Севастополя відсутні.