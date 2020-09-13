Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.
Так, до послаблення карантинних обмежень не готові: Київ, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.
В цих регіонах перевищено показник захворюваності за 14 днів на 100 тисяч населення.
Ознаки за якими не може бути послаблений карантин наступні: завантаженість ліжок у лікарнях становить більш як 50 % протягом п’яти днів підряд; середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менш як 24 тестування на 100 тис. населення протягом останніх семи днів; показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тис. населення перевищує базовий рівень захворюваності.
- Школи Києва з 14 вересня переходять на роботу в умовах “помаранчевого” рівня епідеміологічної небезпеки.
- Кабінет Міністрів у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації з коронавірусом COVID-19 продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року включно.
- Крім того, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про закриття кордонів України на в’їзд іноземцям до 28 вересня.