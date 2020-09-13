Станом на 13 вересня Київ та ще 19 областей не готові до пом'якшення карантину.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Так, до послаблення карантинних обмежень не готові: Київ, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.

В цих регіонах перевищено показник захворюваності за 14 днів на 100 тисяч населення.

Ознаки за якими не може бути послаблений карантин наступні: завантаженість ліжок у лікарнях становить більш як 50 % протягом п’яти днів підряд; середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менш як 24 тестування на 100 тис. населення протягом останніх семи днів; показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тис. населення перевищує базовий рівень захворюваності.