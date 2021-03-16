Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
Він нагадав, що у “червоній” зоні зараз перебувають чотири області – Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька та Житомирська.
“Зараз, якщо подивитися на показники в різних регіонах, достатньо напружена ситуація у Вінницькій області та Києві. Вони найближче за всіх до переходу на “червоний рівень”. Тому хочу звернутися до органів місцевого самоврядування: (слід, – ред.) посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень. Можливо, ввести додаткові обмеження”, – наголосив Степанов.
Крім цього, він розповів, що захворюваність в Україні продовжує зростати.
Так, за минулий тиждень виявили 60 748 нових випадків захворювання на COVID-19, що майже на 6 тисяч більше порівняно з попереднім тижнем. Минулого тижня госпіталізували 22 514 осіб (а тижнем раніше – було приблизно 21 тис. госпіталізацій).
(На відео – з 1:40)
Як відомо, минулого тижня у Вінниці запровадили деякі обмеження “червоної” зони карантину через складну ситуацію з коронавірусом. Зазначалося, що в місті зайняті всі місця в реанімаційних відділеннях.
Сьогодні мер Києва Віталій Кличко оголосив, що через загрозливу ситуацію із захворюваністю на COVID-19 столична влада ухвалила рішення розпочати весняні канікули для 5-11 класів на два дні раніше – з четверга, 18 березня.
Кличко також закликав Кабінет Міністрів розширити перелік карантинних обмежень, що діють в “помаранчевій” зоні.
Наразі Київ та Вінницька область перебувають у “помаранчевій” зоні карантину. Згідно із правилами адаптивного карантину, “помаранчевий” рівень епідемічної небезпеки встановлюється після “жовтого” і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації.
Він не передбачає встановлення додаткових обмежень на державному рівні, проте сигналізує про небезпеку наближення до “червоної” зони карантину.
Тобто у регіонах із “помаранчевої” зони діють обмеження “жовтої” зони карантину. Однак місцеві органи самоврядування мають право вводити додаткові обмеження.
- Із 24 лютого в Україні знову почав діяти адаптивний карантин. Зокрема, знову діє епідемічне зонування: поділ країни на “зони карантину” – “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” та “червону”.
- 5 березня міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Україна вступила у третю хвилю поширення коронавірусу COVID-19. Зростання захворюваності прогнозується уже на кінець квітня. Днем раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що не виключає введення в Україні жорсткого карантину на тлі росту захворюваності на коронавірус.