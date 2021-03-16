Столиця України – Київ та Вінницька область зараз знаходяться найближче до переходу до "червоної" зони карантину.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Він нагадав, що у “червоній” зоні зараз перебувають чотири області – Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька та Житомирська.

“Зараз, якщо подивитися на показники в різних регіонах, достатньо напружена ситуація у Вінницькій області та Києві. Вони найближче за всіх до переходу на “червоний рівень”. Тому хочу звернутися до органів місцевого самоврядування: (слід, – ред.) посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень. Можливо, ввести додаткові обмеження”, – наголосив Степанов.

Крім цього, він розповів, що захворюваність в Україні продовжує зростати.

Так, за минулий тиждень виявили 60 748 нових випадків захворювання на COVID-19, що майже на 6 тисяч більше порівняно з попереднім тижнем. Минулого тижня госпіталізували 22 514 осіб (а тижнем раніше – було приблизно 21 тис. госпіталізацій).

(На відео – з 1:40)

Як відомо, минулого тижня у Вінниці запровадили деякі обмеження “червоної” зони карантину через складну ситуацію з коронавірусом. Зазначалося, що в місті зайняті всі місця в реанімаційних відділеннях.

Сьогодні мер Києва Віталій Кличко оголосив, що через загрозливу ситуацію із захворюваністю на COVID-19 столична влада ухвалила рішення розпочати весняні канікули для 5-11 класів на два дні раніше – з четверга, 18 березня.

Кличко також закликав Кабінет Міністрів розширити перелік карантинних обмежень, що діють в “помаранчевій” зоні.

Наразі Київ та Вінницька область перебувають у “помаранчевій” зоні карантину. Згідно із правилами адаптивного карантину, “помаранчевий” рівень епідемічної небезпеки встановлюється після “жовтого” і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації.

Він не передбачає встановлення додаткових обмежень на державному рівні, проте сигналізує про небезпеку наближення до “червоної” зони карантину.

Тобто у регіонах із “помаранчевої” зони діють обмеження “жовтої” зони карантину. Однак місцеві органи самоврядування мають право вводити додаткові обмеження.