Рейтинг опублікований на сайті The World’s best cities.

“Київ, столиця України, можливо, не перша європейська столиця, яка приходить на розум, але вона одна з найяскравіших. Місто – жива енциклопедія слов’янської історії, якій 1500 років”, – йдеться в описі.

Зазначається, що Київ є “архітектурно наділеним, дружнім і креативним”. Автори рейтингу також виділили Києво-Печерську лавру, Софійський собор, Михайлівський Золотоверхий монастир, Володимирський собор і київські музеї.

У трійку лідерів рейтингу увійшли Лондон, Нью-Йорк і Париж.

Resonance Consultancy – одна з провідних світових консалтингових компаній в області нерухомості і економічного розвитку. У рейтингу The World’s 100 Best Cities аналізують міста-мільйонники з точки зору їх привабливості для туризму, проживання та ведення бізнесу.