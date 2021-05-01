Про це повідомляють #Букви.
Зокрема, з 1 травня відновить роботу з дотриманням визначених норм весь наземний громадський транспорт та метро у звичайному режимі.
Також з суботи запрацюють заклади торгівлі, торгово-розважальні центри, ринки, ярмарки, заклади громадського харчування, спортивні зали та фітнес-центри та Центри надання адміністративних послуг (за попереднім записом через електронні сервіси).
Крім того, 5 травня місто відновить навчальний процес у закладах загальної освіти, дошкільної та у вищих навчальних закладах.
Також у столиці відновлять приймання документів для зарахування дітей у перший клас на наступний навчальний рік.
Утім, із 1 травня у столиці діятимуть заборони, встановлені для “помаранчевої” зони епіднебезпеки.
Так, із 00:00 1 травня заборонено:
- перебування в громадських будинках і спорудах, транспорті без вдягнутих захисних масок;
- перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу;
- самовільне залишення місця самоізоляції, обсервації;
- проведення масових заходів за участю більше однієї особи на 4 кв. м або наповненістю залів понад 50 відсотків місць;
- робота кінотеатрів та інших закладів культури з наповненістю залів понад 50 відсотків місць;
- перевезення у транспорті пасажирів більше ніж 50% від кількості місць, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу;
- проведення дискотек, робота нічних клубів, а також святкові заходи, банкети, майстер-класи у закладах харчування;
- робота закладів громадського харчування після 24:00 та до 7:00, крім доставки та замовлень навинос;
- розміщення відвідувачів у закладах харчування на відстані менше 2 м між столами та більше 4 осіб за столом;
- обслуговування відвідувачів без забезпечення маркування для дотримання дистанції у черзі у 1,5 м, дотримання маскового режиму та організації централізованого збору використаних масок;
- діяльність закладів з розміщення, крім готелів, санаторно-курортних закладів, а також реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю;
- відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більше 50 відсотків здобувачів освіти та персоналу;
- проведення в закладах освіти масових заходів для учасників із більше ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів;
- діяльність спортзалів та фітнес-центрів, якщо відвідувачів більше 1 особи на 10 кв. м, басейнів – якщо більше 4 осіб на одній доріжці для індивідуальних занять або 6 осіб – для спортивно-тренувальних груп;
- відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту тимчасового або постійного проживання.
- У середу, 28 квітня, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій скасувала “червоний” рівень епідемічної небезпеки у Києві.