Київ запровадив мораторій на реконструкцію історичних будівель ХІХ-ХХ століть

Таке рішення мерія ухвалила 31 серпня, повідомляє пресцентр КМР.

Запровадження мораторію підтримали 99 зі 120 народних депутатів. Зазначається, що це було зроблено для унеможливлення знищення або пошкодження історичних будівель.

Відповідно до рішення, реконструкція та/або капітальний ремонт історичних будівель зі зміною об’ємно-просторових параметрів заборонений до повного дослідження та визначення історичної та культурної цінності цих об’єктів.

В КМР зазначили, що Державний реєстр нерухомих пам’яток України наразі охоплює лише 73 об’єкти. Водночас КМДА зверталася до Міністерства культури та інформаційної політики з поданнями про 1 542 пам’ятки.

У Мінкульті назвали мораторій неповним.

“Цей мораторій пропонує не комплексний підхід, а частковий. Зокрема, містобудівні умови та обмеження не відкликаються. Що це означатиме для киян? Що будь-який забудовник у судовому порядку може легко обійти мораторій. На відміну від комплексного підходу МКІП, зафіксованого в ІОАП Києва“, — заявив міністр Олександр Ткаченко.

Як сповіщалося, 19 серпня у центрі Києва почали розбирати садибу Барбана. Міністерство культури та інформполітики видавало приписи про заборону будівництва на цій ділянці, але вони, повідомляє відомство, були проігноровані столичною владою.

Згодом очільник міністерства Олександр Ткаченко заявив, що те, що сталося, “жах і сором” та звинуватив мера Віталія Кличка у тому, що “Київ із квітучого, комфортного, зі своєї історією міста перетворюється на безлиций мегаполіс”.

Кличко своєю чергою звинуватив поліцію в бездіяльності та дорікнув Мінкульту через те, що відомство погодило будівництво на місці садиби.

РНБО доручила відновити будівлю і надати оцінку матеріальних збитків.