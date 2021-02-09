Київ, як і інші міста України, цими днями накрили потужні снігопади.

Кореспондент #Букв поблукав вулицями столиці й поспостерігав, як змінилося місто.

Так, на вулицях й дорогах Києва з’явився сніговий покрив, що значно ускладнило рух транспорту. Подекуди утворилися кучугури.

Як поінформували сьогодні на брифінгу представники столичної влади, в Києві в понеділок-вівторок випало майже 30 сантиметрів снігу.

“За дві доби в Києві випало майже 30 сантиметрів опадів. У зв’язку з цим всі служби працюють у цілодобовому режимі. На сьогодні до очищення снігу залучено майже 6500 працівників. Всього працює 678 одиниць техніки”, – розповів журналістам заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

8 лютого до Київ заборонили пропускати фури. Це призвело до утворення великих заторів на в’їздах до столиці. Щоб ліквідувати їх, поліція дозволила вантажівкам “порціями”, під наглядом правоохоронців заїжджати до міста.

Такий режим залишиться протягом 9-11 лютого.

Громадський транспорт, незважаючи на снігопади, сьогодні вийшов на вулиці майже в повному складі.

У пресслужбі КМДА зазначили, що станом на 8:00 ранку 9 лютого опади в Києві з різною інтенсивністю тривали уже понад 30 годин. Цієї ночі снігопад був особливо інтенсивним: до рясних опадів додалися вітер і хуртовина.

В КМДА попередили водіїв, що їхні автомобілі можуть забрати евакуатори, якщо вони заважатимуть прибиранню вулиці.

Відомо, що за останню добу з Києва вивезли 350 тонн снігу.