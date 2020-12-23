У середу, 23 грудня, в Києві випав сніг. Через це на автомагістралях столиці навіть утворилися затори.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Опади досить інтенсивно засипали столицю і не поспішали танути.

Рух Північним мостом, Південним мостом, мостом Патона та іншими було ускладнено у бік правого берега.

На центральних вулицях столиці спостерігалися затори.

Як повідомив у Facebook перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, з початку доби надійшло 161 повідомлення про ДТП в Києві (з яких 2 повідомлення про ДТП із загиблими та/або травмованими). Дані він навів станом на 13:10.

У Київській міській держадміністрації поінформували, що вулиці і тротуари столиці прибирають близько тисячі працівників дорожньої служби.

Зараз задіяна 371 одиниця спецтехніки. Продовжує роботу 71 бригада з ручного прибирання (480 працівників).

“Загалом на спецмашинах, у бригадах з ручного прибирання задіяно близько тисячі працівників дорожньої служби. Ситуація у місті під контролем. Спецтехніка і бригади з ручного прибирання працюють у цілодобовому режимі”, – зазначили в КМДА.