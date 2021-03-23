Про це повідомляють #Букви.

За словами синоптика Наталії Діденко, сніг приніс в столицю атмосферний фронт.

Варто зазначити, що сніг був короткочасним, але соцмережі вже заповнили атмосферні фото і відео.

 

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При цьому масштабних заторів, викликаних негодою, на дорогах Києва поки немає.