Про це повідомляють #Букви.

За словами синоптика Наталії Діденко, сніг приніс в столицю атмосферний фронт.

Варто зазначити, що сніг був короткочасним, але соцмережі вже заповнили атмосферні фото і відео.

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При цьому масштабних заторів, викликаних негодою, на дорогах Києва поки немає.