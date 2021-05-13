Комунальні підприємства "Київський метрополітен" і "Київпастранс" закликали столичну владу підтримати їх під час епідемії коронавірусу, виділивши кошти з бюджету, або ж підвищити тарифи на проїзд.

Спільне звернення трудових колективів метрополітену та “Київпастрансу” опубліковане на Facebook-сторінках цих підприємств.

Звернення адресоване меру столиці Віталію Кличку та Київській міській раді.

У зверненні зазначається, що епідемія коронавірусу та карантин вплинули на діяльність обох комунальних підприємств: зменшилися обсяги пасажирських перевезень та, відповідно, доходи.

У метрополітені зазначили, що з початку епідемії пасажиропотік значно упав: з 495 мільйонів 339 тисяч пасажирів у 2019 році до 279 мільйонів 484 тисяч пасажирів у 2020 році й до 85 мільйонів 163 тисяч пасажирів за 4 місяці 2021 року.

Через це виник ризик затримки чи невиплати зарплати працівникам.

Крім того, днями КП “Київський метрополітен” отримало інформацію про переведення адміністративного персоналу на 4-денний робочий тиждень. Це рішення торкнеться близько 3000 працівників, які будуть недоотримувати п’яту частину зарплати.

У документі “Київський метрополітен” запропонував міській владі два виходи із ситуації: виділити із міського бюджету мінімум 1 млрд 514 мільйонів гривень на підтримку підприємства або ж підвищити тарифи на проїзд.

У столичній підземці вважають, що економічно обґрунтований тариф на 2021 рік – 21,05 грн.

“Згідно з розрахунками на 2021 рік, планова економічно обґрунтована собівартість перевезення 1 пасажира становить 20,04 гривень, а економічно-обґрунтований тариф на 2021 рік становить 21,05 грн“, – йдеться в документі.

Варто зазначити, що зараз проїзд у київському метро коштує 8 гривень.

У “Київпастрансі”, своєю чергою, повідомили, що їх перевезення впали на 39%. При цьому тарифи на електроенергію підвищились в 1,2 рази, а мінімальна зарплата – в 1,75 рази.

Згідно із розрахунками підприємства, економічно обґрунтовані тарифи на 2021 рік: 25,18 гривні – на проїзд наземними видами транспорту (трамвай, тролейбус, автобус) та 78,90 гривні – на проїзд міською електричкою.

Зазначається, що “існуючі тарифи 8 грн вичерпали себе та створюють колосальні борги для підприємства”.

У підприємствах заявили, що існує загроза відключення електроенергії, скорочення працівників та затримки зарплати, що призведе до транспортного колапсу у Києві.