Київська міська рада має намір відкрити свій двір для загального користування: кияни і гості столиці у вихідні та святкові дні зможуть використовувати його для стоянки власних легкових автомобілів.

Про це поінформували в прес-службі Київради.

Так, сьогодні на пленарному засіданні Київради депутати прийняли рішення “Про особливості використання території у дворі комплексу адміністративних будівель Київської міської ради у вихідні та святкові дні, деякі заходи щодо стимулювання розвитку електротранспортної інфраструктури та інші організаційні питання”.

Планується, що кияни і гості столиці у вихідні та святкові дні зможуть використовувати територію у дворі адмінбудівлі за адресою вулиця Хрещатик, 36 для стоянки своїх авто.

Умова доступу до парковки Київради – наявність вільних місць і дотримання правил відвідування території (не порушувати громадський порядок, зберігати чистоту, розміщувати авто відповідно до розмітки).

“10 % місць буде відведено для електромобілів. Також у дворі передбачені зарядні станції для електромобілів і виділені місця стоянки для людей з інвалідністю. Заїзд буде відкритий зі сторони вулиці Пушкінської”, – зазначив заступник міського голови – секретар Київради Володимир Прокопів.

Таке рішення покликане зменшити проблему з паркуванням у центральній частині Києва.

Планується, що місце для стоянки автомобілів у дворі Київради буде безкоштовним. Графік роботи: з 8:00 до 22:00.