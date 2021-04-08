Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, який ініціював проєкт рішення.
“Пільги та преференції для столичного бізнесу влада Києва запровадила ще рік тому, і вони продовжують діяти. На сьогоднішню сесію Київради я виніс на розгляд депутатів проєкт рішення про розширення пільг для малого та середнього бізнесу столиці. Запровадивши такі пільги – і для бізнесу, і для киян загалом, – місто недоотримає багато коштів у бюджет. Але ми йдемо на це, бо розуміємо, як складно сьогодні втриматися підприємцям і вижити людям”, – заявив Кличко.
Він зазначив, що ухвалені зміни містять:
- зменшення розміру пайової участі з нинішніх 50% до 1 гривні в утриманні власниками закладів громадського харчування. Майданчиків біля стаціонарних закладів та сезонних і літніх майданчиків;
- збільшення розміру фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва. Компенсацію відсотків не тільки за кредитами, що вже запроваджені рік тому, а й за “кредитними лініями”. А також – про розширення переліку суб’єктів малого та середнього бізнесу, які мають право на таку компенсацію. І про збільшення кількості банків-партнерів цієї програми;
- зменшення плати за розміщення засобів зовнішньої реклами та реклами на комунальному транспорті до 50 %.
Із 5 квітня й до кінця локдауну паркування на майданчиках КП “Київтранспарксервіс” за рішенням столичної влади буде безоплатним.
Також, в КМДА нагадали, що із 5 квітня і до завершення дії суворих обмежень власники авто на території Києва звільняються від оплати за паркування на майданчиках КП “Київтранспарксервіс”.
- У Києві із понеділка, 5 квітня, суттєво посилено карантин: зачинилися школи і дитсадки, а в громадський транспорт, у тому числі в метро, пускають за спецперепустками. Через обмеження для громадського транспорту Київ із самого ранку стояв у величезних заторах.
- Через високу захворюваність на коронавірус у Києві мають намір продовжити жорсткий локдаун.