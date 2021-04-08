Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, який ініціював проєкт рішення.

“Пільги та преференції для столичного бізнесу влада Києва запровадила ще рік тому, і вони продовжують діяти. На сьогоднішню сесію Київради я виніс на розгляд депутатів проєкт рішення про розширення пільг для малого та середнього бізнесу столиці. Запровадивши такі пільги – і для бізнесу, і для киян загалом, – місто недоотримає багато коштів у бюджет. Але ми йдемо на це, бо розуміємо, як складно сьогодні втриматися підприємцям і вижити людям”, – заявив Кличко.

Він зазначив, що ухвалені зміни містять:

зменшення розміру пайової участі з нинішніх 50% до 1 гривні в утриманні власниками закладів громадського харчування. Майданчиків біля стаціонарних закладів та сезонних і літніх майданчиків;

збільшення розміру фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва. Компенсацію відсотків не тільки за кредитами, що вже запроваджені рік тому, а й за “кредитними лініями”. А також – про розширення переліку суб’єктів малого та середнього бізнесу, які мають право на таку компенсацію. І про збільшення кількості банків-партнерів цієї програми;

зменшення плати за розміщення засобів зовнішньої реклами та реклами на комунальному транспорті до 50 %.

Із 5 квітня й до кінця локдауну паркування на майданчиках КП “Київтранспарксервіс” за рішенням столичної влади буде безоплатним.

Також, в КМДА нагадали, що із 5 квітня і до завершення дії суворих обмежень власники авто на території Києва звільняються від оплати за паркування на майданчиках КП “Київтранспарксервіс”.