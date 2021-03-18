Бюджетна комісія Київської міськради створила робочу групу, яка має напрацювати чіткий механізм заборони участі росіян і російських бізнесів у розробці та реалізації міських проєктів.

Про це повідомила депутатка “Європейської Солідарності” в Київраді Людмила Ковалевська, яку цитує пресслужба політсили.

Вона наголосила, що в умовах російської агресії на Донбасі та анексії Криму столиця не може дозволяти російським інвесторам брати участь в проєктах, які фінансуються міським коштом.

“Зараз на наш розгляд запропоновано документ, відповідно до якого заборона поширюється і на суб’єкти господарювання, які перебувають під контролем росіян, і на юридичні особи, у статутних капіталах яких є частина РФ. Робоча група має детально все проаналізувати і включити до списку також підсанкційних осіб. Окрім того, ми чітко маємо розуміти кінцевих власників підприємств, які хочуть працювати на території столиці”, – зазначила Ковалевська, яка є першою заступницею голови бюджетної комісії Київради.

Вона висловила сподівання, що київські депутати разом із профільними департаментами КМДА та юристами оперативно опрацюють ці пропозиції, і вже найближчого пленарного засідання проєкт рішення винесуть на розгляд Київради.

Ковалевська також нагадала, що у 2019 році Київрада встановила заборону на передачу комунального майна та землі юридичним особам, у статутному капіталі яких частка держави-агресора Росії становить понад 25% або кінцевим бенефіціаром яких є держава-агресор.

Депутка наголосила, що тепер потрібно “в цілому перекрити доступ російському бізнесу до можливості збагачення за рахунок Києва та киян”.

“Позиція “Європейської Солідарності” в цьому питанні однозначна – жодних відносин із державою-агресором”, – підсумувала Ковалевська.

Російські проєкти та столиця

Як відомо, раніше у Київраді зареєстрували проєкт рішення про заборону фінансування міських проєктів коштами, що мають російське походження.

Зокрема йшлося про проект меморіалу “Бабин Яр” скандального російського режисера Іллі Хржановського. Питання щодо цього проєкту планували розглянути 11 лютого, але воно було знято з порядку денного.

Меморіальний центр Голокосту “Бабин Яр” в Україні заснували у 2016 році. За планом у 2023 році на місці урочища Бабин Яр у Києві мали відкрити меморіал із музеєм і дослідницькою зоною.

Однак проєкт розкритикували через те, що “він фінансується російськими олігархами Михайлом Фрідманом та Ґєрманом Ханом”. Вони вирішили поставити керівником Іллю Хржановського (російського режисера фільму “ДАУ. Дегенерація“).

Торік у квітні в Мережі розгорівся гучний скандал через залучення до фільмування стрічки “Дау. Дегенерація” Хржановського немовлят з українських дитячих будинків.

На тлі скандалу спливло, що Хржановський також є художнім керівником Меморіального центру “Бабин Яр”. Почалося публічне обговорення запропонованої ним концепції меморіалу.

В її основі “поєднання перформативних та дослідницьких практик”. Головна мета таких практик – “погляд людини на себе крізь гіперреальність”. Для цього відвідувач майбутнього музею має пройти крізь такі простори як “зона особистих історій”, “історична наративна зона Бабин Яр”, “ритуальна їдальня” чи ж “молитовна зала”. На відвідувача мають впливати звуки та запахи, відчуття вологості та непевність щодо довжини маршруту.

Якийсь відрізок маршруту доведеться пройти у повній мовчанці, але при цьому й зробити свій “етичний вибір”, за прикладами “Стенфордського тюремного експерименту”, чи ж експериментів “доброго самаритянина” або “апатичного спостерігача”. До внесених Хржановським ідей є чимало етичних запитань, як і до фільму “Дау. Дегенерація”.

Чому саме — #Букви розповідали у матеріалі.

Кілька десятків культурних діячів та народні депутати зверталися до Меморіального центру “Бабин Яр” з вимогою звільнити скандального режисера з посади художнього керівника центру.

Через ситуацію навколо режисера з РФ колишній головний історик проєкту Меморіального центру “Бабин Яр” Карел Беркгоф заявив, що більше не може публічно підтримувати його “з етичних міркувань”.

Сам Хржановський відповів на критику, заявивши, що, на його думку, скандали довкола його проєктів влаштовує “злочинна група”.

“У Росії це робить держава, а в Україні – група осіб, яким більше підходить назва “організована злочинна група”. Люди, що підігрівають скандали і інсинуації навколо проєкту, відкидають Україну від її європейського шляху в середньовіччя”, – заявив Хржановський.

В кінці липня відбулася вебконференція за участю президента України Володимира Зеленського, мера Києва Віталія Кличка, членів наглядової ради фонду “Меморіал Голокосту “Бабин Яр” і міжнародних партнерів, присвячена будівництву меморіалу. Зазначимо, що одним з членів наглядової ради є брат мера столиці Володимир Кличко.

Під час зустрічі Зеленський виступив на підтримку проєкту меморіалу.

При цьому у пресрелізі Меморіального центру не було зазначено, про який саме проєкт йдеться. Колишній голова Інституту національної пам’яті, нардеп від “Європейської Солідарності” Володимир В’ятрович пояснив, що глава держави підтримав альтернативний проєкт меморіалізації Бабиного Яру, запропонований Хржановським.