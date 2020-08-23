Київська актриса звинуватила колегу в домаганнях, інший актор їй різко відповів

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, це сталося під час сцени, і вона не наважилася зупинити зйомки. Острецова зізналася, що шкодує про це.

“Він неодноразово ліз своїми руками мені між ніг. У першому дублі у нього це вийшло. Коли в сцені мене потрібно було тримати за коліна, нібито заспокоювати, цей му*ак ліз мені між ніг. У другому дублі, коли він підбігає до мене ззаду – він лапав мене за сідниці”, – написала дівчина.

Актриса вважає, що Владимиров і раніше чіплявся до дівчат, проте через страх вони мовчать.

“Камери можуть підтвердити, що його руки постійно лізли мені між ніг. І в дублях я намагалася викручуватися як могла, щоб він не зміг знову це зробити. Протягом 4-5 дублів цей збоченець кожен раз намагався підніматися рукою вище колін, але я викручувалася. Я до сих пір відчуваю на своєму тілі відчуття від цього морального виродка. Я впевнена, що я не перша дівчина, з якою він так вчинив. Всі мовчать. І від сорому і страху мені теж хотілося просто все це забути!” – розповіла Острецова.

Пост дівчини прокоментував актор київського театру ім. Лесі Українки Михайло Аугуст. Він порадив їй змінити професію.

“Міняй професію, і йди в монастир, дубина. Акторська “діяльність”, не передбачає скутості на майданчику. Якщо ти така “недотрога”, або не знімайся, сиди вдома з чоловіком, або, виставляй рейдер. Мужик молодець, я б ще крутіше з тобою зробив”, – написав він.

Додамо, повідомлення актор незабаром видалив. PR-директорка Одеського міжнародного кінофестивалю і Української кіноакадемії Тетяна Власова на своїй сторінці в Facebook опублікувала скрін коментаря актора Михайла Аугуста.

“Михайло Аугуст, ви вже, звісно, видалили свій коментар і не відповіли на моє запитання під ним. Тому я продублюю його тут. Отже, що саме ви маєте на увазі під словами “я бы с тобой еще круче поступил”? І чи можна вважати це вашим методом перевиховання “недотрог”? Такі справи. Пан Аугуст не захотів відповідати, натомість забанив мене”, – написала Власова.