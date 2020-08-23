Київська актриса звинуватила колегу в домаганнях, інший актор їй різко відповів

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.
За її словами, це сталося під час сцени, і вона не наважилася зупинити зйомки. Острецова зізналася, що шкодує про це.
“Він неодноразово ліз своїми руками мені між ніг. У першому дублі у нього це вийшло. Коли в сцені мене потрібно було тримати за коліна, нібито заспокоювати, цей му*ак ліз мені між ніг. У другому дублі, коли він підбігає до мене ззаду – він лапав мене за сідниці”, – написала дівчина.
Актриса вважає, що Владимиров і раніше чіплявся до дівчат, проте через страх вони мовчать.
“Камери можуть підтвердити, що його руки постійно лізли мені між ніг. І в дублях я намагалася викручуватися як могла, щоб він не зміг знову це зробити. Протягом 4-5 дублів цей збоченець кожен раз намагався підніматися рукою вище колін, але я викручувалася. Я до сих пір відчуваю на своєму тілі відчуття від цього морального виродка. Я впевнена, що я не перша дівчина, з якою він так вчинив. Всі мовчать. І від сорому і страху мені теж хотілося просто все це забути!” – розповіла Острецова.
Пост дівчини прокоментував актор київського театру ім. Лесі Українки Михайло Аугуст. Він порадив їй змінити професію.
“Міняй професію, і йди в монастир, дубина. Акторська “діяльність”, не передбачає скутості на майданчику. Якщо ти така “недотрога”, або не знімайся, сиди вдома з чоловіком, або, виставляй рейдер. Мужик молодець, я б ще крутіше з тобою зробив”, – написав він.
Додамо, повідомлення актор незабаром видалив. PR-директорка Одеського міжнародного кінофестивалю і Української кіноакадемії Тетяна Власова на своїй сторінці в Facebook опублікувала скрін коментаря актора Михайла Аугуста.
“Михайло Аугуст, ви вже, звісно, видалили свій коментар і не відповіли на моє запитання під ним. Тому я продублюю його тут. Отже, що саме ви маєте на увазі під словами “я бы с тобой еще круче поступил”? І чи можна вважати це вашим методом перевиховання “недотрог”? Такі справи. Пан Аугуст не захотів відповідати, натомість забанив мене”, – написала Власова.
Нагадаємо, у червні голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко та голова фракції президентської партії у Верховній Раді Давид Арахамія під час візиту до Миколаєва обговорювали зовнішність нардепа від “СН” Ірини Аллахвердієвої. Ця розмова була записана на мікрофони журналістів, що стояли поруч. Думаючи, що камери вимкнені та звук не пишеться, Корнієнко вжив такі вирази: “баба робоча, як корабельна сосна”, і “взагалі красуня”.
Спочатку Олександр Корнієнко стверджував, що розмова про “корабельну сосну” змонтована. Згодом він заявив, що назвав “корабельною сосною” не колегу по Раді Ірину Аллахвердієву, а миколаївського політика Тетяну Домбровську. Вона нібито претендує на висунення в мери міста від президентської партії.
- Як повідомив #Буквам фахівець із монтажу Владислав Константинов, на відео розмови Олександра Корнієнка і Давида Арахамії немає ознак монтажу.
- У фракції “Слуги народу” визначилися, як можна покарати Олександра Корнієнка за сексистські висловлювання про “корабельну сосну” і “бабу робочу”. Як писали #Букви, за сексистські висловлювання заступник голови фракції відстоюватиме поправку про гендерну квоту 50 на 50, яка багатьом не подобалася.