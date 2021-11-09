Учениця 11 класу з Києва Вікторія Виджак стала кращим мозкознавцем світу – вона виборола перше місце у міжнародному змаганні школярів з нейронаук International Brain Bee.

Про це повідомляє пресслужба Інституту фізіології ім. О. Богомольця.

Конкурс проводили онлайн. Він відбувся у межах віртуальної конференції Американського товариства нейронаук (Society for Neuroscience). За перемогу боролися школярі з 32 країн світу. Для України це перша золота медаль у цьому конкурсі за 10 років участі.

Оскільки минулого року міжнародний захід не проводили, цього року окремо за перші місця змагалися переможці національних відборів 2020 і 2021 років. Від України за медалі боролися переможці нацвідбору 2020 року Остап Шийка і 2021 року – Вікторія Виджак.

Учасникам потрібно було відповісти на складні теоретичні запитання і виконати низку практичних завдань: визначити структури на зображеннях препаратів мозку, встановити діагнози пацієнтів за відеозаписами та історією хвороб. На фінальному етапі конкурсу школярі відповідали на запитання журі, до складу якого увійшли провідні науковці світу.

Крім золотої медалі серед чемпіонів різних країн, Вікторія Виджак також отримала спеціальний приз за найвищий результат в нейроанатомії та нейрогістології.

Конкурс International Brain Bee заснував у США професор Університету Меріленда Норберт Мислінський. Вчений сподівається на те, що переможцям конкурсу в майбутньому вдасться знайти способи лікування понад 1000 неврологічних та психічних розладів, від яких страждають люди.

Відбірковий тур національного рівня для участі у наступному конкурсі стартує в Україні у березні 2022 року. Участь у ньому зможуть взяти старшокласники з усіх регіонів держави.