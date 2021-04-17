У суботу, 17 квітня, київське "Динамо" обіграло донецький "Шахтар" у матчі 22-го туру Української Премʼєр-Ліги (УПЛ).

Про це поінформували в пресслужбі ФК “Динамо”.

Матч проходив на НСК “Олімпійський” у Києві без глядачів. Він завершився із рахунком 0:1 на користь “Динамо”.

Це була 190-та в історії зустріч двох найтитулованіших клубів країни.

За п’ять турів до фінішу чемпіонату “Динамо” випереджало свого суперника на 7 очок. Для збереження шансів на боротьбу за чемпіонський титул “Шахтарю” необхідна була перемога на “Олімпійському”.

У перші 15 хвилин м’ячем переважно володів “Шахтар”, а кияни позиційно оборонялися. Згодом ситуація змінилася. Команда Мірчі Луческу стала більше володіти м’ячем, а також небезпечніше діяла в атаці, створюючи небезпечні моменти біля воріт супротивника.

Зрештою “Динамо” взяло гру під контроль і не відпускало її до кінця зустрічі.

Підсумком гри в атаці став зароблений пенальті. Олександр Андрієвський увірвався до штрафного майданчика “оранжево-чорних” і в боротьбі з Маркосом Антоніо впав на газон.

Суддя зустрічі Катерина Монзуль призначила пенальті, яке реалізував Карлос де Пена.

У другому таймі ситуація не змінилася і “Динамо” утримало перемогу.

Відтак, відрив киян від “Шахтаря” в таблиці виріс до 10 очок.

“Шахтар” – “Динамо” 0:1

“Шахтар”: Трубін – Додо, Кривцов, Бондар, Матвієнко – Майкон (Судаков, 82), Степаненко (к), Маркос Антоніо (Тете, 46), Марлос (Дентіньо, 71), Соломон (Фернандо, 64) – Мораес.

“Динамо”: Бущан – Кендзьора, Забарний, Попов, Миколенко – Андрієвський (Шапаренко, 70), Шепелєв, Буяльський (к) (Гармаш, 79), Караваєв (Циганков, 74), де Пена (Родрігес, 70) – Бєсєдін.

Гол: де Пена (34, з пенальті)

Попередження: Матвієнко (25), Бондар (27), Майкон (41), Кривцов (90) – Кендзьора (31), Буяльський (65).