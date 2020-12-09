Напередодні на НСК "Олімпійський" у Києві відбувся футбольний матч між "Динамо" та угорським клубом "Ференцварош", за підсумками якого кияни здобули перемогу і вийшли до плей-офф Ліги Європи.

#Букви пропонують подивитися відео голів поєдинку.

Матч 6-го туру групового раунду Ліги чемпіонів стартував о 22:00 і проходив без глядачів (через ситуацію з коронавірусом та карантинні обмеження).

Зустріч на НСК “Олімпійський” завершилася з рахунком 1:0.

Обидві команди напружено провели першу половину гри: з акцентом на оборону і практично не створивши гольових моментів.

Перед перервою “Ференцварош” “влаштувався” біля воріт “Динамо”, виконавши серію кутових. Однак кияни змогли захистити ворота.

На другий тайм команди вийшли без замін, проте “Динамо” почало сміливіше діяти в атаці.

Переломною для “Динамо” стала 60-та хвилина поєдинку: Денис Попов після подачі зі штрафного забив єдиний гол у матчі.

Перемога вивела “Динамо” в 1/16 фіналу Ліги Європи. А “Ференцварош” залишив єврокубки.

Ліга чемпіонів, груповий етап, 6-й тур. “Динамо” – “Ференцварош” – 1:0.

“Динамо”: Бущан – Кендзьора, Попов, Забарний, Миколенко – Сидорчук (К) (Андрієвський, 90+2), Шапаренко – Циганков (Лєднєв, 86), Гармаш (Шепелєв, 70), де Пена (Супряга, 70) – Вербич (Родрігес, 86).

“Ференцварош”: Дібус – Ловренчич (К) (Ботко, 80), Блажич, Двалі, Хайстер – Ляйдуні, Харатін (Ісаел, 74), Сомаліа – Узуні (Батуріна, 73), Зубков (Мак, 80) – Нгуен (Болі, 86).

Гол: Попов (60).

Попередження: де Пена (27), Гармаш (37) – Ляйдуні (45), Харатін (47), Блажич (59), Ісаел (84).