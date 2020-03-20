Про це сьогодні на брифінгу заявив мер столиці Віталій Кличко, повідомляє кореспондент #Букв.
“Ми забезпечили сімейних лікарів і службу невідкладної допомоги швидкими тестами. І вони – за медичними показниками – зможуть оперативно робити діагностування пацієнтам на дому. Це допоможе оперативніше підтверджувати або виключати діагноз на коронавірус. І людям не потрібно буде їхати до лікарні. А тільки – зв’язатися зі своїм сімейним лікарем”, – сказав він.
Кличко також зазначив, що у лікарнях столиці вже є понад 300 апаратів штучної вентиляції легень.
“Щодо апаратів штучної вентиляції легень, ще раз наголошую: у нас їх уже понад 300! Половина цих апаратів – в інфекційних відділеннях визначених базових лікарень”, – сказав він.
Крім того, вчора столична влада передала медзакладам столиці 39 нових карет швидкої допомоги, які закупило місто. Вони оснащені сучасним обладнанням, у тому числі і апаратами штучної вентиляції легенів.
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- Станом на вечір 19 березня кількість випадків COVID-19 по Україні досягла 26. З них 3 – летальні.