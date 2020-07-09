Пресконференцію відкрили представники кінофестивалю “Молодість”.

Андрій Халпахчі, художній керівник КМКФ “Молодість” нагадав, що цього року фестиваль святкує свій 50-річний ювілей, а наступний 49-й сезон пройде 22-30 серпня 2020 року. Відкриє фестиваль українська картина “Забуті” Дарії Онищенко. Фільм пресі представили продюсер Ігор Савиченко та виконавиця головної ролі Марина Кошкіна.

Також до фільму режисерки Дарії Онищенко буде виготовлено звукоопис для незрячих людей та розгорнуті субтитри для нечуючих глядачів, які зможуть переглянути стрічку, завантаживши перед тим спеціальні додатки Earcatch та Subcatch на свій смартфон. Про це розповіла співзасновниця агенції “Доступне Кіно”, Юлія Сачук.

Генеральний директор фестивалю Іван Адамчук заявив про нові напрямки у діяльності компанії, зокрема проведення індустрійних подій. Першою з них стане Перший Форум | Продакшн в Україні, що відбудеться вже цього місяця – 24-25 липня на даху коворкінгу Kooperativ.

Дмитро Онисович, директор з маркетингу “Молодості” зазначив, що перед оновленою командою фестивалю постали нові задачі:

“Коли прийшли, побачили що у фестивалю є багата історія, у якій багато злетів і падінь, є певна аудиторія, але немає ключового – бренду. Першим завданням було його створення – бренду найстарішого, найзначимішого кінофестивалю України. Ми почали шукати однодумців, таких як ми: молодих, талановитих, амбіційних. І ми їх знайшли”.

Серед однодумців та партнерів фестивалю, які вже долучилися і допомагатимуть втілювати наступний сезон – Kyiv Academy of Media Arts (новий фестивальний дизайн), креативне агентство IAmIdea (стратегія та бренд), аудіотехнічний партнер фестивалю M.A.G та гастрономічний партнер Ulichnaya Eda.

49-й КМКФ “Молодість” відбудеться як фізично, так і онлайн. Спеціально до наступного сезону фестиваль створює віртуальну кінозалу – власну онлайн-платформу, над розробкою якої працює веб-продакшн студія Vintage. Цей проект виник в умовах карантину і наразі втілюється завдяки підтримці Українського Культурного Фонду. Віртуальна кінозала після завершення серпневого фестивалю функціонуватиме як інформаційна платформа організації “Молодість”.