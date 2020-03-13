Run Ukraine не розглядає варіант скасування заходу. Київський міжнародний півмарафон 10th WORK.UA KYIV HALF MARATHON буде проведений у 2020 році, але в інші дати, у другій половині року.
Наразі ми проводимо перемовини з КМДА стосовно нової дати проведення Київського міжнародного півмарафону. Нову дату 10th WORK.UA KYIV HALF MARATHON 2020 буде анонсовано після погодження її з міською владою, 31 березня 2020 року.
Ми ні на хвилину не припиняємо роботу над організацією цієї грандіозної бігової події. Не менше ніж кожен з вас ми прагнемо того, щоб 16 500 бігунів вийшли на свої старти та здобули найголовнішу перемогу у житті – перемогу над собою. У цей непростий час ми продовжуємо рухатися вперед і закликаємо вас не зупинятися та бігти до нових перемог і звершень.
Run Ukraine з вами.
Адже саме про це ми говоримо щоразу, коли запрошуємо #бігтиразом