Цьогоріч в Run Ukraine вирішили об’єднати медалі бігових заходів у різних містах єдиною ідеєю – “Майбутнє неможливе без минулого”. Неможливо рухатися вперед, кудись бігти та будувати нове, не знаючи своєї історії, не знаючи, що було раніше. Саме тому кожна медаль Бігової Ліги Ukrainian Majors Running League Online у 2020 році присвячена певній історичній події або персоналії.

Знаковою подією Київського півмарафону стала 180-а річниця з виходу “Кобзаря” Тараса Шевченка. Цитати з “Кобзаря” винесені на медалі дистанцій 4.2 км, 10 км та 21 км.

“Біг – це не лише фізичне навантаження. Кожна людина переживає свої емоції, свою особисту історію. І все, що ми робимо зараз, грунтується на тому, що ми робили раніше, переживали раніше, відчували раніше. Це та історія, яку ми хотіли розповісти через медалі цьогорічного Київського півмарафону, – пояснила Вікторія Веремієнко, директор з маркетингу та комунікацій Run Ukraine. – “Кобзар” – одна з основоположних книг для української культури. Навіть через роки ми розділяємо ідеали, викладені на його сторінках і віримо, що “наша дума, наша пісня не вмре, не загине”.

“Кобзар” 1840-го року ознаменував початок нової епохи в українській культурі й літературі, вперше поговоривши з народом однією мовою й окресливши нові обрії для українського письменства. Цією збіркою Шевченко довів, що меж не існує, що можна писати на “заборонені” теми, що треба кидати виклик своїм страхам.

Участь у півмарафоні — це теж свого роду виклик і боротьба зі страхами, тому дуже символічно, що на медалі, яку отримає фінішер 10th WORK.UA KYIV HALF MARATHON Online буде цитата з «Кобзаря»: “Наша дума, наша пісня / Не вмре, не загине… / От де, люде, наша слава, / Слава України!”

“Ти зможеш все! Це думка та ідея, у яку ми у Work.ua безкінечно віримо. Марафон, як і будь-яка дистанція у житті, починається з першого кроку. Ми віримо в тих, хто намагається, хто ставить цілі та йде до них. Ми віримо в кожний наступний крок, який веде до цілі”, – зазначають в Work.ua.

Завдяки незвичному формату онлайн усі учасники півмарафону зможуть взяти участь у заході та здобути медалі, не порушуючи умов карантину: кожен бігтиме обрану дистанцію у зручний для себе час та за будь-яким маршрутом.

Для участі в Київському півмарафоні 19-20 вересня необов’язково приїжджати до Києва. На заваді не стануть навіть закриті кордони: вже зареєструвалися учасники з 42 країн світу, і реєстрація досі триває.

Долучитися до забігу і здобути медаль може кожен охочий, незалежно від рівня своєї спортивної підготовки. Усе що потрібно – пройти реєстрацію на сайті півмарафону, а в день заходу вийти на пробіжку, увімкнувши на телефоні будь-який біговий додаток. Усі бігуни, які подолають дистанцію, здобудуть медалі, які приїдуть до них поштою.

Обрати комфортну для себе дистанцію та зареєструватися можна на офіційному сайті заходу.

Контакти:

Анастасія Руссу

тел: +380 50 178 1168

email: [email protected]

Вікторія Веремієнко

моб.тел: +380 67 995 27 67

email: [email protected]