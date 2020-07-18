Про це повідомила компанія-організатор Run Ukraine.

“Ми довго виношували це рішення. Ми знаємо, що таке багатотисячний старт та які неповторні емоції він дарує бігунам. Ми до останнього сподівалися, що захворюваність піде на спад, карантин скінчиться, і тисячі людей вийдуть на старт без ризику для себе та своїх близьких. Ми спілкувалися з медпрацівниками та місцевою владою та шукали саме той формат, за якого бігуни зможуть безпечно подолати свої дистанції”, – поділився генеральний менеджер Run Ukraine Дмитро Черніцький.

Очікувалося, що в Київському півмарафоні візьмуть участь близько 16 500 бігунів-любителів та професіоналів з України та з-за кордону, а у Київському марафоні – 18 500 бігунів.

“На жаль, майже неможливо спрогнозувати, чи вдасться провести бодай один біговий захід офлайн. Є ризик того, що їх доведеться скасовувати в останній момент: за тиждень чи навіть за добу, як це було з півмарафоном у Парижі, – зазначив Дмитро Черніцький. – Ми можемо змиритися і сидіти вдома, аж доки пандемія не завершиться. Але хіба це у стилі бігунів? Ми знаємо, що таке долати межі можливого. Ми не вміємо рівно сидіти на місці та миритися з обставинами. Тому Ліга не скасовується. Ліга буде онлайн”.

Київський півмарафон 10th WORK.UA KYIV HALF MARATHON та Київський марафон 11th WIZZ AIR KYIV CITY MARATHON входять до всеукраїнської бігової Ліги Under Armour Ukrainian Majors Running League. Цьогоріч вона повністю переходить в онлайн-формат.

Under Armour Ukrainian Majors Running League ONLINE об’єднає 5 бігових заходів:

22-23 серпня 2020 – 5th MOLOKIYA LVIV HALF MARATHON

19-20 вересня 2020 – 10th WORK.UA KYIV HALF MARATHON

10-11 жовтня 2020 – 5th TAVRIA V ODESA HALF MARATHON

31 жовтня-1 листопада 2020 – 11th WIZZ AIR KYIV CITY MARATHON

21-22 листопада 2020 – 5th INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON

Харківський півмарафон 1st RUN UKRAINE KHARKIV HALF MARATHON та запорізький півмарафон 4th ZAPORIZHSTAL HALF MARATHON у 2020 році не відбудуться.

Бігові заходи у форматі онлайн набули популярності під час карантину через заборону проведення масових заходів. Онлайн-забіги – це забіги, які дозволяють брати участь в них дистанційно, біжучи у будь-якому місті та будь-яким маршрутом. Таким чином витримується соціальна дистанція, а отже, вони є безпечними та не порушують умов карантину.

Для участі у такому заході потрібен лише телефон або GPS-пристрій, який фіксуватиме подолану дистанцію. Подолавши її, бігун здобуває медаль фінішера – так само, як і на звичайному забігу.

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