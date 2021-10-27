Про це повідомила пресслужба ФДМУ.

У відкритих конкурентних торгах за право власності на цей об’єкт великої приватизації боролися троє учасників, які підвищили вартість об’єкта від стартових 1,389 млрд грн на 40 млн грн.

“Цей аукціон є реальним результатом курсу на проведення прозорої приватизації. Тепер вступають в дію умови приватизації, які гарантують захист інтересів працівників та подальший розвиток підприємства – всі заборгованості будуть погашені, а інвестиції в модернізацію активів є чіткою вимогою”, – заявив голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко.

Тепер переможець протягом 10 днів повинен підписати договір купівлі-продажу і 30 днів після підписання договору перерахувати кошти у державний бюджет. Далі розпочнеться новий етап розвитку цілого кварталу у столиці.