Сьогодні, 6 травня, у Києві прогнозуються сильні пориві вітру - до 18 м/с.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Крім того, пориви вітру 15-18 м/с прогнозуються і на Київщині.

У таку погоду, аби не травмуватися, слід триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися у разі сильного вітру.

А ще сьогодні по всій Київській області прогнозуються дощі, температура повітря коливатиметься від +14 °C до +17 °C.

У Києві 6 травня очікується мінлива хмарність, можливий невеликий дощ.