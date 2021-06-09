Відтепер кияни зможуть попередньо записатись на вакцинацію проти COVID-19 у Міжнародний виставковий центр (МВЦ) через медичний портал для пацієнтів Helsi.me.

Про це повідомляється на сторінці компанії у Facebook.

“Ми в Helsi.me запустили запис на масову вакцинацію проти коронавірусу в Міжнародному виставковому центрі в Києві! Тепер всі кияни можуть записатись на щеплення на зручний час та не витрачати час на черги під сонцем або дощем”, – йдеться у повідомленні.

Записатися на щеплення просто: треба перейти за посиланням helsi.me і вибрати дату й час. Підтвердження запису буде надіслано в смс. Його потрібно показати при вході в пункт вакцинації разом із паспортом і попередньо зареєстрованою заявкою на щеплення у застосунку “Дія”.

Нагадаємо, в суботу, 29 травня, в Києві почав працювати великий Центр вакцинації проти коронавірусу COVID-19 на базі Міжнародного виставкового центру (МВЦ). Наразі для щеплення пропонується китайська вакцина CoronaVac.

Охочим вакцинуватися необхідно мати при собі: паспорт, ідентифікаційний код, мобільний телефон для підтвердження реєстрації у застосунку “Дія” “та бажано – копію декларації з лікарем, якщо її підписано”.