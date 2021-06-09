Про це повідомляється на сторінці компанії у Facebook.
“Ми в Helsi.me запустили запис на масову вакцинацію проти коронавірусу в Міжнародному виставковому центрі в Києві! Тепер всі кияни можуть записатись на щеплення на зручний час та не витрачати час на черги під сонцем або дощем”, – йдеться у повідомленні.
Записатися на щеплення просто: треба перейти за посиланням helsi.me і вибрати дату й час. Підтвердження запису буде надіслано в смс. Його потрібно показати при вході в пункт вакцинації разом із паспортом і попередньо зареєстрованою заявкою на щеплення у застосунку “Дія”.
Нагадаємо, в суботу, 29 травня, в Києві почав працювати великий Центр вакцинації проти коронавірусу COVID-19 на базі Міжнародного виставкового центру (МВЦ). Наразі для щеплення пропонується китайська вакцина CoronaVac.
Охочим вакцинуватися необхідно мати при собі: паспорт, ідентифікаційний код, мобільний телефон для підтвердження реєстрації у застосунку “Дія” “та бажано – копію декларації з лікарем, якщо її підписано”.
- Як відомо, 12 травня голова уряду Денис Шмигаль заявив, що щеплення проти коронавірусу вже 15-16 травня зможуть отримати “всі охочі, практично без винятків”, які записалися в чергу через “Дію”.
- Згодом цю заяву спростував головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко. Він наголосив, що наразі Україна не має 500 тисяч доз вакцини проти коронавірусу, щоби вакцинувати усіх українців, які стали у чергу на щеплення.
- 18 травня Верховна Рада України відправила у відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова. А 20 травня Верховна Рада підтримала призначення Віктора Ляшка на посаду голови МОЗ.
- Віктор Ляшко зазначав, що МОЗ України проводить підготовку до відкриття центрів з вакцинації проти коронавірусу COVID-19 у великих містах. У них планують щеплювати громадян, які записалися до листа очікування. Напередодні стало відомо, що такий центр відкриють у Львівській області.