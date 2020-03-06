Мешканці багатоповерхівок Києва вже зараз можуть подати заявки на відключення від тепла, щоб не переплачувати.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

Зазначається, що чинне законодавство дає широкі можливості мешканцям багатоквартирних будинків для прийняття колективних рішень.

Зокрема, для того, щоб достроково припинити опалювальний сезон, потрібно прийняти відповідне рішення на загальнобудинкових зборах. Рішення повинні підтримати не менш як 75 % мешканців, а протокол зборів необхідно направити до теплопостачальної організації – КП “Київтеплоенерго”, ТОВ “Євро-Реконструкція” або іншої. Якщо одразу на збори не вдалося зібрати всіх мешканців, то можна прийняти рішення шляхом письмового анкетування і також оформити протокол.

“Найголовніше – дійти консенсусу з більшістю сусідів. Якщо люди вважають, що готові відключити опалення і не сплачувати зайвого, ми таку можливість даємо. Ініціативна група у складі не менш як трьох осіб має ініціювати та провести збори. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 75 % мешканців (рахується за площею квартир). Якщо одразу всіх сусідів не вдалося зібрати на збори, є механізм письмового доопрацювання – ви обходите сусідів, знайомите із суттю питання і пропонуєте підтримати такий крок. Протокол необхідно направити до теплопостачальної організації”, – пояснив Пантелеєв.

У КМДА нагадали, що згідно з нормами чинного законодавства, орган місцевої влади може прийняти рішення про припинення опалювального сезону, коли середньодобова температура підніметься до +8 градусів за Цельсієм протягом трьох діб поспіль.