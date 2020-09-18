Відповідний позов був поданий до Окружного адміністративного суду столиці, про що поінформували в його пресслужбі.
“Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом жителя столиці до Кабінету Міністрів України”, – йдеться в повідомленні.
Киянин у своєму позові зазначив, що вважає незаконними дії Уряду щодо незабезпечення його медичними масками в період карантину. Він просить суд це визнати.
“В обґрунтуванні своїх вимог він зазначив про протиправну відмову у наданні йому медичних масок, оскільки вважає, що пільгові категорії громадян на час запровадженого карантину повинні забезпечуватися лікарськими засобами та виробами медичного призначення безкоштовно”, – уточнили в пресслужбі.
Підготовче засідання у даній справі призначено на 30 жовтня.
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