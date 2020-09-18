Житель Києва через суд хоче зобов'язати Кабінет Міністрів України безкоштовно забезпечити його медичними масками в період карантину.

Відповідний позов був поданий до Окружного адміністративного суду столиці, про що поінформували в його пресслужбі.

“Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом жителя столиці до Кабінету Міністрів України”, – йдеться в повідомленні.

Киянин у своєму позові зазначив, що вважає незаконними дії Уряду щодо незабезпечення його медичними масками в період карантину. Він просить суд це визнати.

“В обґрунтуванні своїх вимог він зазначив про протиправну відмову у наданні йому медичних масок, оскільки вважає, що пільгові категорії громадян на час запровадженого карантину повинні забезпечуватися лікарськими засобами та виробами медичного призначення безкоштовно”, – уточнили в пресслужбі.

Підготовче засідання у даній справі призначено на 30 жовтня.