Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Після скоєного він втік на авто. Саме за машиною вдалося встановити маршрут його пересування, адже на об’єкті було відеоспостереження.

Фото: Нацполіція

Зловмисником виявився 29-річний місцевий мешканець. Правоохоронці провели обшук на місцем проживання чоловіка, де виявили та вилучили гроші, мобільні телефони, номерні знаки до автомобілів, зброю та набої. Речові докази відправили на відповідні експертизи.

За цим фактом слідчими Шевченківського управління поліції розпочаті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) та за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Фігуранту готують повідомлення про підозру у скоєнні даних злочинів. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

До слова, 20 березня, до дня народження ув’язненого активіста Сергія Стерненка під офісом президента у Києві відбулася акція протесту “Не чуєш? Побачиш”. Під час акції учасники кидали фаєри, петарди і шумові гранати, облили будівлю Офісу фарбою та залишили на її стінах надписи (“Лох”, “Аваков чорт”, “Волю політв’язням”, “1312”, “ACAB” тощо). Крім цього, протестувальники розбили скло у дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України і вхідні двері. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Будівлю ОПУ все ще відмивають від написів “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На це, за попередніми оцінками експертів Офісу, треба щонайменше 2 млн гривень.