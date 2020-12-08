Житель Києва судиться з Київською міською держадміністрацією (КМДА) через незабезпечення його захисними масками на період карантину.

Позов був поданий до Окружного адміністративного суду Києва, про що поінформували в пресслужбі ОАСК.

“Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження за позовом киянина до Київської міської державної адміністрації. Позивач просить суд визнати незаконними дії КМДА, що не забезпечила його медичними масками на період карантину з метою захисту від гострої респіраторної хвороби COVID-19”, – зазначається в повідомленні.

У пресслужбі уточнили, що киянин звернувся до суду, оскільки вважає, що фінансування профілактичних і протиепідемічних заходів має здійснюватися за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

Суд прийняв цю справу до розгляду “за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін”.

У пресслужбі нагадали, що на розгляді в ОАСК вже знаходиться справа за позовом до Кабінету Міністрів України про незабезпечення медичними масками на період карантину.