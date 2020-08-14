Киянка Олена Плангеу, що потрапила взимку 2017 року в ДТП з вини комунальних служб, які неякісно розчистили дорогу, змогла в суді домогтися компенсації матеріального збитку від "Київатодору" і Шляхово-експлуатаційного управління Печерського району.

Про це Олена Плангеу розповіла #Буквам.

Передісторія

14 січня 2017 року Олена Плангеу їхала своїм авто по Набережному шосе. У салоні разом з нею перебувала дитина.

На першій і другій смузі руху автомобілів комунальними службами було залишено велику кількість піщано-сніжної суміші, хоча дорожні служби повинні були її прибрати. Автомобіль дівчини рухався зі швидкістю 50 км/год. Попереджувальних знаків про будь-які дорожні роботи не було. Проїжджаючи ділянку дороги біля мосту Патона в напрямку Подолу, дівчина наїхала на брилу снігу висотою 50-70 см. В результаті автомобіль отримав пошкодження, також брудний сніг потрапив під капот авто.

Олена викликала поліцію, щоб зафіксувати пошкодження. Але прочекати довелося півтори години. “За цей час, з таким потоком машин, вже весь лід розім’яли в кашу. Поки я стояла, при мені кілька авто несло на тій крижаній каші!” – тоді розповідала дівчина.

Прибувши за викликом патрульна поліція зробила винною в даній ситуації Олену: у неї забрали права і склали протокол.

“Виявляється, я повинна була фіксувати снігоприбиральну техніку. Наш підсумок 5-годинного доведення: у мене забрали права і сказали готуватися до суду”, – написала вона в соцмережі.

У протоколі поліція наполягала на тому, що Олена Плангеу не дотрималася безпечної швидкості руху і не врахувала дорожні обставини, внаслідок чого “скоїла наїзд на перешкоду”.

У суді Олена Плангеу не визнала свою провину, вказавши, що рухалася нерозчищеною від снігу смугою зі швидкістю 50 км/год. Побачивши прямо на дорозі брилу снігу, почала гальмувати, але оскільки поруч йшли інші автомобілі, жінка не змогла різко змінити напрямок руху і застосувала тактику екстреного гальмування. При цьому уникнути наїзду на брилу снігу не вдалося.

Для підтвердження своєї позиції Олена Плангеу надала фото- і відеоматеріали.

23 березня 2017 року суддя Печерського райсуду Києва Володимир Карабань розглянув матеріали, що надійшли з управління патрульної поліції України в м.Києві, про притягнення жінки до адміністративної відповідальності.

Суддя прийняв рішення закрити провадження у зв’язку з відсутністю складу правопорушення.

Позов до “Укравтодору”

Тоді Олена повідомила, що має намір подати до суду на “Укравтодор” для відшкодування морального і матеріального збитку.

У коментарі #Буквам Олена зізналася, що після того, як подала позов, відбулося безліч судових засідань, але щоразу вони через певні причини переносилися – суд затягувався.

“Це реалії нашої української судової системи. Ми коли в першому суді сказали, що хочемо подавати на відшкодування збитків, суддя був дуже здивований і сказав, що це може затягнутися на роки. В результаті так і вийшло – більш як три роки ми добивалися рішення суду. І таки домоглися”, – сказала вона.

Олена зазначила, що справно ходила на усі судові засідання, також регулярно приходили представники “Укравтодору” та шляхового управління.

І ось 18 березня 2020 року суддя Печерського райсуду Києва підтримав вимогу Олени Плангеу про матеріальну компенсацію.

“Стягнути з комунального підприємства “Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району” м. Києва матеріальну шкоду в розмірі 25 867 гривень. Стягнути з комунального підприємства “Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району” м. Києва витрати пов`язані з розглядом справи в сумі 1633 гривні”, – йдеться в рішенні суду.

Олена Плангеу закликає всіх, на чиєму боці правда, не дивлячись на реалії української судової системи, не опускати руки – домагатися справедливості.