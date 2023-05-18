Кілька європейських союзників готові передати Україні винищувачі F-16, однак для цього потрібно отримати схвалення від США.

Джерело: The New York Times.

Ініціатива Великої Британії та Нідерландів надати Україні винищувачі F-16 продемонструвала останню лінію розбіжності між західними союзниками, які неодноразово сперечалися щодо надсилання потужної зброї, знову протистоячи Сполученим Штатам та деяким іншим союзникам, які проти надання винищувачів.

Кілька європейських країн готові передати Україні свої F-16. Але адміністрація президента США Джо Байдена, яка має схвалити будь-які передачі літаків американського виробництва, як і раніше переконана, що Україні не потрібні дорогі літаки, які є основним елементом багатьох сучасних військових арсеналів.

Скептицизм Вашингтона настільки глибокий, що київським пілотам зараз заборонено навіть тренуватися на F-16, які належать європейським державам, розповів український високопосадовець на умовах анонімності.

Небажання Америки дозволити навчання серйозно обмежить пропоновану нову європейську коаліцію , щоб допомогти Україні отримати F-16 і здійснювати польоти — чи то в поточному конфлікті, чи то для захисту від будь-якої майбутньої агресії з боку РФ.

“Що справді важливо тут, так це дати сигнал Росії, що ми як нації не маємо філософських чи принципових заперечень проти надання Україні необхідних їй можливостей, залежно від того, що відбувається на полі бою. Білий дім має вирішити, чи хоче він оприлюднити цю технологію”, — заявив напередодні британський міністр оборони Бен Воллес у Берліні.

Американський високопосадовець сказав, що адміністрація Байдена все ще не бажає надсилати Україні власні F-16, частково через те, що багатомільйонна ціна літака поглине занадто багато коштів, які і без того скорочуються.

Натомість, сказав він, адміністрація більше стурбована тим, щоб якнайшвидше надіслати Україні іншу зброю для контрнаступу, а винищувачі, у будь-якому випадку, не ще місяцями не досягнуть поля бою.

Однак американський посадовець не виключив можливість того, що адміністрація Байдена видасть ліцензії на реекспорт європейським військовим, що дозволить їм передати свої F-16 в Україну.

Після того як Велика Британія та Нідерланди оголосили про створення так званої “коаліції винищувачів”, державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хоекстра поговорили телефоном, щоб обговорити Україну. 17 травня Хоекстра сказав, що “ми ще не досягли рішення”.

Нідерланди є однією з чотирьох європейських країн, які, за словами українського високопосадовця, тихо сигналізували, що готові відправити F-16 до Києва.

За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, британського аналітичного центру, його флот разом із флотом Данії та Бельгії міг би забезпечити принаймні 125 боєздатних F-16. Норвегія, яка минулого року зняла з експлуатації свою невизначену кількість F-16, перейшовши на більш досконалий F-35 Joint Strike Fighter, також готова зробити свій внесок, сказав український посадовець.

Київ просить — принаймні поки що — від 24 до 36 винищувачів, додав він.