Міжнародний комітет порятунку також заявив, що призупиняє свої послуги в Афганістані.

Уряд Талібану здійснює системну жінконенависницьку політику стосовно жительок країни, через що зазнає критики з боку міжнародної спільноти та внутрішніх протестів (останні режим талібів дуже жорстоко подавляє та розганяє).

Зокрема, з серпня 2021 року дівчатам в Афганістані заборонено ходити до середніх шкіл. 20 грудня стало відомо, що тепер заборона розповсюджується на вищі навчальні заклади. 25 грудня адміністрація Талібану в Афганістані наказала всім місцевим і міжнародним неурядовим організаціям заборонити своїм співробітницям приходити на роботу, згідно з надісланим листом Міністерства економіки.