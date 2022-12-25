Про це інформує BBC.
У спільній заяві Care International, Норвезька рада у справах біженців (NRC) і Save the Children заявили, що не зможуть продовжувати свою роботу “без нашого жіночого персоналу”.
Міжнародний комітет порятунку також заявив, що призупиняє свої послуги в Афганістані.
Уряд Талібану здійснює системну жінконенависницьку політику стосовно жительок країни, через що зазнає критики з боку міжнародної спільноти та внутрішніх протестів (останні режим талібів дуже жорстоко подавляє та розганяє).
Зокрема, з серпня 2021 року дівчатам в Афганістані заборонено ходити до середніх шкіл. 20 грудня стало відомо, що тепер заборона розповсюджується на вищі навчальні заклади. 25 грудня адміністрація Талібану в Афганістані наказала всім місцевим і міжнародним неурядовим організаціям заборонити своїм співробітницям приходити на роботу, згідно з надісланим листом Міністерства економіки.
- 20 грудня стало відомо, що уряд Талібану призупинив навчання в університетах для всіх студенток в Афганістані, що є останнім кроком у жорстокому придушенні прав і свобод афганських жінок. Попри критику цього кроку з боку світової спільноти, таліби не відмовилися від цього рішення, переслідуючи та жорстоко караючи критиків всередині країни.
- У грудні влада Талібану стратила чоловіка, звинуваченого у вбивстві іншої людини, що стало першою публічною карою з того часу, як таліби захопили Афганістан минулого року.
- У серпні російський посол у Кабулі заявив, що співпрацювати з Талібаном необхідно там, де це в інтересах Москви.