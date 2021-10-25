Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко проінформував, що кілька областей України можуть потрапити до червоної зони найближчими днями. МОЗ вже ініціювало таке рішення.

Про це йшлося в етері шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV.

“П’ять областей ще додатково перейшли за індикаторами. Тобто три поспіль два або більше індикаторів перевищують встановлені Кабінетом Міністрів України [показники]. Також ми вже від МОЗ скерували подання на Секретаріат КМУ, буде скликання [Державної комісії з питань] ТЕБ та НС. Це може бути завтра чи післязавтра, залежить від завантаженості членів комісії”, — сказав міністр.

Ляшко переконаний, що комісія підтримає запровадження червоної зони в деяких областях.

“Буде прийнято рішення про введення червоного рівня епідемічної безпеки у декількох областях: Львівська, Житомирська, Луганська…”, — сказав він.

Міністр не озвучив повний перелік, але зазначив, що про перехід Харківської області до червоної зони поки не йдеться.

Нагадаємо, раніше установив червоний рівень епідемічної безпеки в Херсонській (12 жовтня), Запорізькій, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях (15 жовтня), а також Сумській області (20 жовтня), Рівненській та Миколаївській областях (23 жовтня).

Станом на 25 жовтня показникам червоного рівня епідемічної безпеки відповідають 6 областей — Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська та Херсонська області.

Які обмеження діють в червоній зоні?

Відтак на території цих областей діятимуть обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для червоного рівня епідемічної безпеки, а саме:

забороняється робота закладів громадського харчування, окрім адресного доставлення та замовлень навинос;

забороняється робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

забороняється робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл;

забороняється робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

забороняється проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

забороняється робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеознімань.

Водночас чинні обмеження червоного рівня не застосовуватимуться за умови наявності зеленого COVID-сертифіката в усіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, зокрема релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів

Крім цього, з 21 жовтня міжрегіональні перевезення у регіонах із жовтим, помаранчевим чи червоним рівнем епідбезпеки будуть дозволені лише пасажирам із негативним результатом тесту на коронавірус або сертифікатом вакцинації (це не стосуватиметься неповнолітніх).