Про це вона розповіла в інтерв’ю Радіо НВ.

Мендель визнала, що в її текстах “було кілька одруківок”, але провину за сплутані назви країн та невірно вказану столицю Канади переклала на інших членів команди.

Вона розповіла, що у 2019 році столицею Канади помилково назвала Торонто замість Оттави не вона. Мендель зізналась, що їй “заборонили тоді їхати в Канаду”, тож і звіт про візит Зеленського до цієї країни готувала інша людина. Провину на плутанину з назвами країн “Латвія” та “Литва” вона поклала на SMM-спеціаліста президентської пресслужби.

“Латвію, Литву робила не я, це робив SMM-ник. Процес був не налагоджений. Я в ньому не брала участі. Я не знала, що вони пишуть, я не бачила цього тексту. Я би не переплутала Торонто і Оттаву — це точно”, — прокоментувала Мендель.

Зазначимо, що слово “одруківка” – це калька з російського слова “опечатка”.