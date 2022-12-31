Протягом масованого ракетного обстрілу 31 грудня кілька російських ракет впали на їхній території.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

31 грудня в період з 12:40 до 14:30 противник завдав масованого ракетного удару. За попередніми даними, усього було здійснено близько 20 пусків ракет.

Зазначається, що кілька із них не долетіли до України й впали на території РФ. Наразі військові уточнюють інформацію.

Силами й засобами протиповітряної оборони знищено 12 крилатих ракет у Київській, Житомирській та Хмельницькій областях.

Також, на Київщині, збито ворожий БпЛА “Орлан-10”, що здійснював повітряну розвідку під час ракетної атаки та намагався виявити позиції нашої ППО.

Нагадаємо, що міністр енергетики України заявив, що після масованого ракетного обстрілу з боку РФ вдалося уникнути серйозних ушкоджень енергосистеми.

За даними ДТЕК, у столиці та низці областей залучені екстрені відключення електроенергії через масований ракетний обстріл з боку росіян. Зазначається, що через масовану ракетну атаку екстрені превентивні відключення світла залучені у: Києві; Київській області; Одеській та Дніпропетровській областях.