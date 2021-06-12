В Адміністрації безпеки транспорту США (TSA) повідомили, що в п'ятницю, 11 червня, в країні було зафіксовано 2,02 мільйони авіапасажирів за день. Це найбільша кількість з моменту запровадження обмежень через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters.

Це перший випадок, коли кількість пасажирів в аеропортах США повернулася до рівня, який був в країні до початку локдауну в березні 2020 року. Важливо, що це середній показник. В деяких аеропортах пасажиропотік значно вищий, ніж до пандемії.

Однак, попит на авіаперевезення наразі становить 74%. Аналогічний був у червні 2019 року.

Американці, які мають по обидва щеплення проти коронавірусу, тобто повністю вакциновані, в праві подорожувати без обмежень.

У США досі кількість внутрішніх перельотів на 22 % нижча, ніж до пандемії. Міжнародні поїздки — на рівні 47%.

У Білому домі також повідомили, що створять робочі групи з представниками, Канади, Мексики, Великої Британії та Європейського союзу стосовно послаблення карантинних обмежень стосовно перельотів. Обмеження можуть послабити до 4 липня.

У відомстві додали, що найменша кількість пасажирів була зафіксована 12 квітня 2020 року. Тоді летіти будь-куди збиралися лише 87,5 тисяч осіб.

Нагадаємо, що у квітні цього року президент Джо Байден ініціював обмеження в’їзду іноземців на територію США. Зокрема, запроваджено обмеження на поїздки для громадян, які упродовж останніх 14 днів перебували на території будь-якої з 26 європейських країн членів Шенгенської Угоди, Великої Британії, Ірландії, Китаю, Бразилії, Ірану, Південно-Африканської Республіки (ПАР) та Індії.

Крім того, ці обмеження діють й для пасажирів, які перебували на територіях цих країн з метою транзиту. При цьому вони не стосуються громадян чи законних постійних мешканців США (green card holders).

З 26 січня цього року діють нові правила для пасажирів, які подорожують авіасполученням до США, незалежно від громадянства та місця постійного проживання.

Наразі усім пасажирам необхідно мати:

документ, що засвідчує негативний результат тесту на COVID-19, зроблений впродовж 72 годин до запланованої подорожі (для пасажирів віком від 2 років);

документ, що засвідчує одужання від COVID-19;

дозвіл від лікаря або органів охорони здоров’я на здійснення подорожі.

Мандрівникам також рекомендують робити повторний тест на COVID-19 на 3-5 день після прильоту до США та залишатись вдома протягом 7 днів, або протягом 10 днів у випадку відсутності результатів повторного тестування.

Додамо, що деякі американські штати запровадили індивідуальні правила для мандрівників. Детальну інформацію стосовно умов в’їзду в усі штати можна переглянути на сайті CDC.