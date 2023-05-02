Про це повідомило Reuters.

Заступник голови Управління ООН у справах біженців Рауф Мазу наголосив, що вже близько 73 тисяч осіб залишили Судан. Його агенство планує евакуювати 815 000 осіб, зокрема 580 000 суданських та іноземних біженців, які мешкають в країні.

Напередодні сторони збройного конфлікту домовилися продовжити перемир’я ще на 72 години.

Довідка. У Судані 15 квітня почалося бойове протистояння між армією Судану та Силами швидкого реагування (RSF). У столиці держави, Хартумі, пролунали вибухи й стрілянина. Збройний конфлікт розпочався через запропонований перехід країни до цивільного правління.

Від 15 квітня через спроби перевороту загинуло щонайменше 528 осіб, ще 4 559 осіб – поранено. В ООН вважають, що реальна кількість жертв є більшою.

Внаслідок бойових дій десятки тисяч цивільних були змушені покинути свої домівки.

Також “гуманітарна ситуація в країні досягає критичної точки”. Вже відбулося масове пограбування гуманітарних офісів і складів, що вичерпало більшість запасів. Нині ООН шукає термінові шляхи доставлення нової допомоги.