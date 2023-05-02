Про це повідомило Reuters.
Заступник голови Управління ООН у справах біженців Рауф Мазу наголосив, що вже близько 73 тисяч осіб залишили Судан. Його агенство планує евакуювати 815 000 осіб, зокрема 580 000 суданських та іноземних біженців, які мешкають в країні.
Напередодні сторони збройного конфлікту домовилися продовжити перемир’я ще на 72 години.
Довідка. У Судані 15 квітня почалося бойове протистояння між армією Судану та Силами швидкого реагування (RSF). У столиці держави, Хартумі, пролунали вибухи й стрілянина. Збройний конфлікт розпочався через запропонований перехід країни до цивільного правління.
Від 15 квітня через спроби перевороту загинуло щонайменше 528 осіб, ще 4 559 осіб – поранено. В ООН вважають, що реальна кількість жертв є більшою.
Внаслідок бойових дій десятки тисяч цивільних були змушені покинути свої домівки.
Також “гуманітарна ситуація в країні досягає критичної точки”. Вже відбулося масове пограбування гуманітарних офісів і складів, що вичерпало більшість запасів. Нині ООН шукає термінові шляхи доставлення нової допомоги.
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що існує ймовірність, що збройний конфлікт за владу у Судані може перерости у “катастрофічну пожежу”. На його думку, конфлікт може охопити весь регіон.
- Вже евакуювали своїх громадян США, Франція, Німеччина, Канада, Італія, Іспанія, Швеція, Данія, Швейцарія, Норвегія, Нідерланди, Болгарія, Туреччина, Японія та інші країни. Зокрема стало відомо, що зі столиці Судану, Хартума вдалося евакуювати 138 громадян України, Грузії і Перу.
- Президент США Джо Байден повідомив, що силами спеціальних операцій США із Судану, в якому розгорнулася війна, евакуйовано усіх працівників американського посольства. Відтак, Сполучені Штати зупиняють роботу свого посольства в країні.
- Франція та інші партнери мають намір евакуювати своїх дипломатів і громадян із Судану. Країни планують зробити такий крок у межах операції з високим ступенем ризику після того, як американські спецпризначенці вивезли весь персонал посольства США із Хартума.