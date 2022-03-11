Про це йдеться у дописі Філіппо Гранді у Twitter.
За його даними, сьогодні кількість українців-біженців досягла позначки у 2,5 мільйона.
Окрім цього, в ООН наголошують, що близько 2-х мільйонів українців є внутрішньо переміщеними особами – тобто, через військові дії вони покинули свої домівки і переїхали у регіони України, де зараз безпечніше.
“Мільйони людей змушені покинути свої домівки через цю безглузду війну”, – наголосив Гранді.
The number of refugees from Ukraine — tragically — has reached today 2.5 million.
We also estimate that about two million people are displaced inside Ukraine.
Millions forced to leave their homes by this senseless war.
— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 11, 2022
- Нагадаємо, через великі затори на основних магістралях України, Міністерство інфраструктури опублікувало альтернативні маршрути для громадян, які прямують зі сходу на захід країни.