Про це йдеться у дописі Філіппо Гранді у Twitter.

За його даними, сьогодні кількість українців-біженців досягла позначки у 2,5 мільйона.

Окрім цього, в ООН наголошують, що близько 2-х мільйонів українців є внутрішньо переміщеними особами – тобто, через військові дії вони покинули свої домівки і переїхали у регіони України, де зараз безпечніше.

“Мільйони людей змушені покинути свої домівки через цю безглузду війну”, – наголосив Гранді.