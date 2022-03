Про це йдеться у дописі Філіппо Гранді у Twitter.

За його даними, сьогодні кількість українців-біженців досягла позначки у 2,5 мільйона.

Окрім цього, в ООН наголошують, що близько 2-х мільйонів українців є внутрішньо переміщеними особами – тобто, через військові дії вони покинули свої домівки і переїхали у регіони України, де зараз безпечніше.

The number of refugees from Ukraine — tragically — has reached today 2.5 million.

We also estimate that about two million people are displaced inside Ukraine.

Millions forced to leave their homes by this senseless war.

— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 11, 2022